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24 Канал Новости Украины Во Львове ряд улиц остался без света: произошли аварии на нескольких подстанциях
5 июня, 21:57
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Во Львове ряд улиц остался без света: произошли аварии на нескольких подстанциях

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Во Львове из-за аварий на трансформаторных подстанциях без света остались часть Шевченковского района и улица Зеленая в Дублянах.
  • Львовоблэнерго работает над возобновлением электроснабжения, что займет до нескольких часов.

Ряд улиц Львова временно остался без света. В городе произошли аварии на нескольких трансформаторных подстанциях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно об отключении света во Львове

В городском совете сообщили, что из-за аварий на нескольких трансформаторных подстанциях часть Шевченковского района и улица Зеленая в Дублянах временно без света.

Без электроснабжения остались жители улиц Панча, Липы, Черновола, Линкольна, Волнового, Миколайчука, Щурата, Дж. Ленона и другие,
– говорится в сообщении.

Там добавили, что Львовоблэнерго уже работает над восстановлением и займет это до нескольких часов.