В нескольких городах Запада массовые "минирования" торговых центров

Сообщения о минировании не является чем-то необычным в современных реалиях. СМИ отмечают, что в торговые центры Львова, Винницы и Ровно выехали соответствующие службы для проверки наличия в зданиях взрывчатки.

Сообщение о минировании ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку доподлинно неизвестно, являются ли они правдивыми или фейковыми. В воскресенье, 20 ноября, наиболее не повезло Ровно, поскольку в городе может быть заложена взрывчатка в трех торговых центрах.

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В каких городах могут быть минирования 20 ноября

Торговый центр "Магнус" во Львове, расположенный по адресу улица Шпитальная, 1, может быть заминирован. Об этом пишут местные СМИ. Также вскоре появилось сообщение о заминировании ТЦ "Форум" – на месте работают взрывотехники, ГСЧС и Львовоблэнерго.

Эвакуация людей с ТЦ "Форум" / Фото "Varta 1"

Телеграм-каналы Винницкой области сообщают о возможной опасности в ТЦ "Смол" и "Эпицентр". Посетителей эвакуировали из помещений, чтобы не подвергать их опасности. Кроме того, в Зарванцах, вероятно, заминировали ТЦ "Метро" и "Эпицентр".

сообщают о возможной опасности в ТЦ "Смол" и "Эпицентр". Посетителей эвакуировали из помещений, чтобы не подвергать их опасности. Кроме того, в Зарванцах, вероятно, заминировали ТЦ "Метро" и "Эпицентр". В Ровно взрывотехники выехали в такие торговые центры: "Эпицентр", "Злата Плаза" и "Фоззи". Мэр Третьяк отмечает, что в настоящее время ситуация находится под контролем специальных служб.

Как россияне минировали Херсонщину

Недавно, 11 ноября, российским оккупантам под давлением Вооруженных Сил пришлось бежать с правого берега Херсонщины. Депутат местного облсовета Сергей Хлань рассказал, что, покидая украинские земли, захватчики заминировали большое количество территорий. В частности, россияне заложили взрывчатку в одной из теплоэлектростанций города Херсона – в результате произошел взрыв.

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