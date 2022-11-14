Эту информацию написали российские пропагандистские СМИ. По их данным, башню уже проверяют на наличие взрывчатки.

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Башню в Москве якобы заминировали

По данным российских изданий, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни.

Также "заминированы" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется,

– сообщил источник.

Российская пресса не сообщила, эвакуировали ли людей с территории башни. По состоянию на 15:30 14 ноября еще не известны результаты проверки башни экстренными службами.

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Фейковые минирования к которым, вероятнее всего, причастна Россия

В конце октября 2022 года росСМИ написали, что в Москве якобы заложили взрывчатки во всех торговых центрах.

Сразу российская пропаганда во всем обвинила Украину. А взрывотехники пошли еще дальше – решили проверить торговые центры выборочно.

Сообщения о фейковых минированиях также были во временно оккупированном Крыму. Буквально 11 октября об эвакуации было объявлено в школах Красногвардейского района, школах и детсадах Евпатории, Феодосии, Керчи, а также Бахчисарайского района. Это произошло в тот же день, когда россияне атаковали Украину ракетами.

Впоследствии 17 октября оккупанты сообщили, что в Керчи "заминировали" все школы и детсады. Конечно же, сообщения оказались ложными.

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