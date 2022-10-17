Так, в оккупированном Россией Крыму снова "минируют" учебные заведения. На этот раз – в Керчи.
Важно В оккупированном Крыму массово "минируют" школы
В Керчи "заминировали" школы и садики
Так, в городе Керчь во временно оккупированном Крыму эвакуировали детей из детсадов и школ. Также эвакуироваться заставили и работников местного "суда".
Все "суды", детские сады, школы и колледжи Керчи эвакуируют из-за сообщений о заминировании,
– указано в сообщении.
В оккупированном Крыму "минируют" школы
- 11 октября все школы оккупированного Крыма уже "минировали". В учебные заведения посылали сообщения о минировании. Учеников оттуда эвакуировали.
- Об эвакуации объявляли в школах Красногвардейского района, школах и детсадах Евпатории и Бахчисарайского района, а также Феодосии, Керчи.
- В крымских телеграм-каналах родители жаловались, что сообщения о минировании школ Ленинского района поступают ежедневно. Детей все время приходится эвакуировать. При этом они не понимают, почему их дети до сих пор не учатся онлайн или не на каникулах.
Какая сейчас ситуация с обучением в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Очную учебу в нашем государстве, скорее всего, не отменят.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также возвращаются к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- В Сумской области дети идут на каникулы, ведь регион подвергся массированным обстрелам со стороны России. В области повреждены линии электропередач и есть проблемы с отоплением.
- Решение о введении досрочных каникул и продолжении онлайн-обучения в других регионах будут принимать местные власти.
- Решение о том, как будут учиться дети на этой неделе, будут принимать родители вместе с местными властями.