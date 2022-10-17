Так, в окупованому Росією Криму знову "мінують" заклади освіти. Цього разу – у Керчі.

Важливо В окупованому Криму масово "мінують" школи

У Керчі "замінували" школи та садки

У місті Керч у тимчасово окупованому Криму евакуювали дітей із дитсадків та шкіл. Також евакуюватися змусили і працівників місцевого "суду".

Усі "суди", дитячі садки, школи та коледжі Керчі евакуюють через повідомлення про замінування,

– вказано у дописі.

В окупованому Криму "мінують" школи

11 жовтня усі школи окупованого Криму вже "мінували". У навчальні заклади надсилали повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуйовували.

Про евакуацію оголошували у школах Червоногвардійського району, школах і дитсадках Євпаторії та Бахчисарайського району, а також Феодосії, Керчі.

У кримських телеграм-каналах батьки бідкалися, що повідомлення про мінування шкіл Ленінського району надходять щодня. Дітей весь час доводиться евакуйовувати. При цьому вони не розуміють, чому їхні діти досі не вчаться онлайн або не на канікулах.

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