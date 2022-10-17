Так, в окупованому Росією Криму знову "мінують" заклади освіти. Цього разу – у Керчі.
Важливо В окупованому Криму масово "мінують" школи
У Керчі "замінували" школи та садки
У місті Керч у тимчасово окупованому Криму евакуювали дітей із дитсадків та шкіл. Також евакуюватися змусили і працівників місцевого "суду".
Усі "суди", дитячі садки, школи та коледжі Керчі евакуюють через повідомлення про замінування,
– вказано у дописі.
В окупованому Криму "мінують" школи
- 11 жовтня усі школи окупованого Криму вже "мінували". У навчальні заклади надсилали повідомлення про мінування. Учнів звідти евакуйовували.
- Про евакуацію оголошували у школах Червоногвардійського району, школах і дитсадках Євпаторії та Бахчисарайського району, а також Феодосії, Керчі.
- У кримських телеграм-каналах батьки бідкалися, що повідомлення про мінування шкіл Ленінського району надходять щодня. Дітей весь час доводиться евакуйовувати. При цьому вони не розуміють, чому їхні діти досі не вчаться онлайн або не на канікулах.
Яка зараз ситуація із навчанням в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, планують відновити роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повертаються до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- На Сумщині діти йдуть на канікули, адже регіон зазнав масованих обстрілів з боку Росії. В області пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.
- Рішення про запровадження дострокових канікул та продовження онлайн-навчання в інших регіонах ухвалюватиме місцева влада.
- Рішення про те, як вчитимуться діти цього тижня, ухвалюватимуть батьки разом з місцевою владою.