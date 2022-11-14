Цю інформацію написали російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, вежу вже перевіряють на наявність вибухівки.

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Вежа в Москві нібито замінували

За даними російських видань, надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху Останкінської телевежі.

Також "заміновано" екскурсійне бюро вежі та каси. Інформація перевіряється,

– повідомило джерело.

Російська преса не повідомила, чи евакуювали людей з території башні. Станом на 15:30 14 листопада ще невідомі результати перевірки башні екстреними службами.

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Фейкові мінування до яких, найімовірніше, причетна Росія

Наприкінці жовтня 2022 року росЗМІ написали, що у Москві нібито заклали вибухівки у всіх торгових центрах.

Відразу ж російська пропаганда в усьому звинуватила Україну. А вибухотехніки пішли ще далі – вони вирішили перевірити торгові центри вибірково.

Повідомлення про фейкові мінування також були в тимчасово окупованому Криму. Буквально 11 жовтня про евакуацію оголосили у школах Червоногвардійського району, школах і дитсадках Євпаторії, Феодосії, Керчі, а також Бахчисарайського району. Це трапилось в той же день, коли росіяни атакували Україну ракетами.

Згодом 17 жовтня окупанти повідомили, що в Керчі "замінували" усі школи та дитсадки. Звісно ж, повідомлення виявились неправдивими.

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