Говорили о войне и предстоящей зиме: во Львове состоялся форум местного самоуправления

Во Львове состоялся ІХ Всеукраинский форум местного самоуправления, во время которого обсуждали перспективы развития украинских городов во время войны. Также в ходе форума обсудили вопросы евроинтеграции и энергетической безопасности.

Во время форума состоялось несколько дискуссий, первая из которых – "Стратегия и полномочия городов во время войны" модерировал мэр Львова Андрей Садовый.

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По результатам форума будет сформирована резолюция

Участие в первой дискуссии приняли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук; министр Алексей Чернышев, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, нардеп Виталий Безгин и мэры Николаева и Житомира Александр Сенкевич и Сергей Сухомлин соответственно. Модерировал дискуссию мэр Львова Андрей Садовый.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что мощь государства проявляется не только на фронте, но и в территориальных общинах. Следовательно, председатель Рады заверил, что парламент готов поддерживать инициативы.

Мы готовы делать все, чтобы иметь крепкий тыл, крепкий фронт и крепкую Украину,

– сказал он.

В рамках первой панельной дискуссии обсудили вопросы евроинтеграции, децентрализации и формирования госбюджета на 2023 год. Также анонсировано создание Фонда восстановления Украины, который будет охватывать сбор средств на восстановление инфраструктурных объектов.

"Мы все работаем ради победы, поэтому отложили все партийные флаги, региональные соревнования или бюрократию. Мы все – одна страна, несмотря на то, кто и где работает. Именно это, единство всех украинцев, и помогает нам в этой войне", – отметил Кирилл Тимошенко.

По результатам форума будет сформирована резолюция, направленная в центральные органы власти.

Мэр Львова подчеркнул, что первоочередная задача – это прогнать оккупанта, после чего можно приступить к перестройке страны. Садовый подчеркнул, что для этого должны объединиться парламент, правительство, Офис Президента и все главы всех общин.

В Украине предлагают возобновить действие программы "Энергодом"

Еще одной из тем панельных дискуссий стала "Устойчивость и восстановительные способности общин. Энергетическая безопасность". Заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк рассказала о ходе подготовки к отопительному сезону.

Маруняк отметила, что этот отопительный сезон в каждом городе будет проходить по-разному. В то же время она отметила, что людям стоит приобрести электроприборы и позаботиться об утеплении домов.

Общество должно сплотиться, чтобы пережить эту сложную и непредсказуемую зиму. Должна быть сплоченность власти и жителей,

– сказала Маруняк.

Заместительница Садового призвала на уровне центральных властей возобновить действие программы по утеплению домов "Энергодом".

Данилов рассказал о своем видении победы Украины

К форуму присоединился секретарь СНБО Алексей Данилов. Он поделился своим пониманием победы Украины в войне с россией. Он рассказал о трех параметрах победы.

Большая победа – это когда произойдет дефрагментация российской федерации. Когда это чудовище, находящееся рядом с нами, исчезнет с карты в тех пределах, в которых оно существует. Это нужно для того, чтобы они прекратили иметь желание совать нос в чужие земли,

– сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, второй вид победы предполагает, что Украина вернет себе границы по состоянию на 1991 год и вернет всех пленных. Третью же победу секретарь СНБО охарактеризовал завершением построения Украины.

"К большому сожалению, большинство "строителей", которые здесь были 30 лет, заботились только о деньгах, а это совершенно недопустимые вещи, когда занимаешься государственными делами. Когда ты заботишься о государстве, когда ты смотришь на 10 – 15 – 30 лет вперед и принимаешь решение во благо государства, тогда ты государственный человек. Наша с вами большая победа – это наша большая страна", – резюмировал Данилов.

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