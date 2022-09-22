Під час форуму відбулося декілька дискусій, першу з яких – "Стратегія та повноваження міст під час війни" модерував мер Львова Андрій Садовий.

До теми Чи встигне Україна підготуватися до зими: відповідь міністра

За результатами форуму буде сформована резолюція

Участь у першій дискусії взяли голова Верховної Ради Руслан Стефанчук; міністр Олексій Чернишов, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, нардеп Віталій Безгін та мери Миколаєва і Житомира Олександр Сєнкевич і Сергій Сухомлин відповідно. Модерував дискусію мер Львова Андрій Садовий.

Руслан Стефанчук наголосив, що міць держави проявляється не лише на фронті, а й в територіальних громадах. Відтак, голова Ради запевнив, що парламент готовий підтримувати ініціативи.

Ми готові робити все, щоб мати міцний тил, міцний фронт і міцну Україну,

– сказав він.

У рамках першої панельної дискусії обговорили питання євроінтеграції, децентралізації та формування держбюджету на 2023 рік. Також було анонсовано створення Фонду відновлення України, який охоплюватиме збір коштів на відновлення інфраструктурних об'єктів.

"Ми всі працюємо заради перемоги, тому відклали всі партійні прапори, регіональні змагання чи бюрократію. Ми всі – одна країна, не дивлячись на те, хто і де працює. Саме це, єдність всіх українців, й допомагає нам в цій війні", – зазначив Кирило Тимошенко.

За результатами форуму буде сформована резолюція, яку скерують до центральних органів влади.

Мер Львова наголосив, що першочергове завдання – це прогнати окупанта, після чого можна приступити до перебудови країни. Садовий наголосив, що для цього повинні об'єднатись парламент, уряд, Офіс Президента та всі голови всіх громад.

В Україні пропонують відновити дію програми "Енергодім"

Ще однією із тем панельних дискусій стала "Стійкість та відбудовоздатність громад. Енергетична безпека". Заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіла про перебіг підготовки до опалювального сезону.

Маруняк зазначила, що цей опалювальний сезон у кожному місті буде відбуватись по-різному. Водночас вона наголосила на тому, що людям варто придбати електроприлади та подбати про утеплення домівок.

Громада має згуртуватись, щоб пережити цю складну і непередбачувану зиму. Має бути згуртованість влади та мешканців,

– сказала Маруняк.

Заступниця Садового закликала на рівні центральної влади відновити дію програми з утеплення будинків "Енергодім".

Данілов розповів про своє бачення перемоги України

До форуму приєднався секретар РНБО Олексій Данілов. Він поділився своїм розумінням перемоги України у війні з росією. Він розповів про три параметри перемоги.

Велика перемога – це коли відбудеться дефрагментація російської федерації. Коли це чудовисько, яке є поруч з нами, зникне з мапи в тих межах, в яких воно існує. Це потрібно для того, щоб вони припинили мати бажання пхати носа в чужі землі,

– сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, другий вид перемоги передбачає те, що Україна поверне собі кордони станом на 1991 рік та поверне всіх полонених. Натомість третю перемогу секретар РНБО схарактеризував завершенням побудови України.

"На превеликий жаль, більшість "будівельників", які тут були 30 років, дбали тільки про гроші, а це абсолютно неприпустимі речі, коли займаєшся державними справами. Коли ти дбаєш про державу, коли ти дивишся на 10 – 15 – 30 років наперед і приймаєш рішення на благо держави, тоді ти державна людина. Наша з вами велика перемога – це наша велика країна", – резюмував Данілов.

Вас це може зацікавити – інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео