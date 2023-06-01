Самое важное, что живой – во Львове врачи прооперировали школьника с огнестрельным ранением

Во Львове сделали операцию школьнику, который накануне получил пулевое ранение дома. Сейчас состояние ребенка тяжелое.

Сейчас школьник находится во львовской детской больнице св. Николая. Об этом сообщили в пресс-службе Первого медобъединения Львова.

Кстати говоря Выстрелили в грудь: во Львове экстренно госпитализировали восьмиклассника

В каком состоянии ребенок

Врач рассказали, что парень попал в больницу св. Николая с открытым огнестрельным дробным ранением грудной клетки. У школьника повреждена правая половина грудной клетки, от ключицы до верхушки правого легкого.

Общее состояние остается тяжелым, но стабильным. Медики провели операцию: зашито травмированное легкое и удалили 2 ребра.

Сейчас ребенок в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких

– сообщили в больнице.

Его состояние тяжелое, но стабильное. Жизни ребенка ничего не угрожает.

"На сегодняшний день пациент жив, в первые сутки — это самое важное. Прогностически сказать, какие будут последствия для его здоровья вследствие этого, преждевременно", – подытожили медики.

Как школьник получил ранение

Трое учеников одной из львовских школ после уроков пошли в гости к товарищу. Дома нашли оружие и стали его рассматривать. Одному из друзей случайно попали в грудь.

Полицейские открыли уголовное производство по небрежному хранению огнестрельного оружия или боевых припасов. Максимальное наказание предусмотрено статьей – тюремное заключение до 3 лет.