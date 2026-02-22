Во Львове слышали звук, похожий на взрыв

В ночь на 22 февраля во Львове раздался звук, похожий на громкий взрыв. Воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Сейчас официальной информации о том, что произошло, пока нет. О взрыве информирует 24 Канал, а также местные соцсети.

Что известно о громком звуке во Львове?

Громко в городе стало около 00:30 22 февраля. Хотя в Украине в части областей была воздушная тревога, во Львовской области воздушных целей обнаружено не было на момент взрыва.



Предварительно львовские паблики сообщают, что взрыв мог произойти в центральной части города. Его было слышно во всех районах. Вроде бы на месте находятся много правоохранителей, также было слышно сирены "скорой помощи".

Обратите внимание! В 00:43 произошел повторный взрыв. В соцсети пишут о возможных погибших.