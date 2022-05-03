Во Львове слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Во Львове сообщают о взрывах. Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях

Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей Украине. Первое сообщение об этом появилось в телеграм-канале "еТривога" в 20:24 3 мая, впоследствии информацию подтвердили также мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Обратите внимание Винница, Львов, Киев, Днепропетровщина и Кировоградщина: по Украине раздаются взрывы

Следите за официальными сообщениями от властей

Отмечается, что после взрывов в городе появились проблемы с электроснабжением. По предварительной информации от Максима Козицкого, по Львову нанесли ракетные удары.

Следите за сообщениями от официальных властей города и не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

Взрывы могли прозвучать и в результате работы противовоздушной обороны. Впрочем, в любом случае находитесь в укрытиях, ведь всегда существует риск того, что ракета или ее обломки могут упасть в пределах населенного пункта.

Вместе с тем не забывайте, что распространять фото или видео последствий вражеских ударов в мессенджерах, социальных сетях или в сети категорически запрещено! Такие действия могут помочь российским оккупантам корректировать огонь!

Кроме того, ни в коем случае не распространяйте информацию о местах взрывов или их адресах – это враг также может использовать в своих низменных целях.