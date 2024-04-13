Во Львове впервые состоялась резиденция идей для жен и мужей городских голов
Источник:Львовский городской совет
Во Львове состоялась "Резиденции идей", на которую приехали жены городских голов из Купянска, Скадовска, Сарн, Моршина, Стрыя и Нового Яричева. Они в течение двух дней знакомились с социальными, медицинскими и культурными проектами города.
Программа продолжалась 9 и 10 апреля 2024 года. Ее презентовала жена городского головы Львова Екатерина Кот-Садовая.
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Как во Львове состоялась резиденция для жен и мужей городских голов
Шестеро жен городских голов Харьковщины, Херсонщины, Ровенщины и Львовщины за два дня во Львове посетили:
- центр социальных услуг и реабилитации "Джерело",
- городок временного проживания переселенцев "Марияполис",
- реабилитационный центр Unbroken,
- центр "Несокрушимые мамочки",
- художественные центры Jam Factory Art Center, "Я Галерея Львов", Львовский муниципальный художественный центр.
Экскурсию по городу им провел главный архитектор Львова Антон Коломейцев. В частности, рассказал о внедрении проектов для людей с инвалидностью.
Жена городского головы временно оккупированного Скадовска Татьяна Яковлева в первый день оккупации с детьми выехала на украинскую территорию. Александр Яковлев два месяца еще был в городе, пока была возможность поддерживать общество. Сейчас они два года живут во Львове.
Несмотря на то, что мы сейчас во Львове, мы все равно находимся в своем пузыре. Поэтому благодаря резиденции я увидела другие перспективы и замечательных женщин. Я понимаю, что после нашей победы и после возвращения домой нужно работать и с психологами, и с людьми, которые остались сейчас в оккупации. Я уже планирую участвовать в различных проектах. Вскоре мы открываем во Львове офис Херсонщины – Херсон несокрушимый,
– рассказала жена мэра Скадовска.
Как состоялась резиденция идей / Фото Львовского городского совета
Жена Андрея Садового отметила, что роль женщины не менее важна.
"Мне кажется, что у нас все удалось. Женщины довольны, у меня также раскрываются новые горизонты, появляются новые идеи и мысли. В частности о Купянске, как городе в 10 километрах от фронта, или о Сарнах, или о Скадовске, который в оккупации. А эти женщины переживают все это вместе со своими мужчинами и, возможно, они имеют какую-то идею, которую хотят протолкнуть, но не имеют в себе уверенности, и мы можем стать опорой друг другу", – рассказала Екатерина Кит-Садовая.
Что известно о "Резиденции идей"
- Первые резиденции идей начали организовывать во Львове в январе 2022 года по запросу украинских общин. Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения проект возобновил работу.
- Это первая резиденция, которая состоялась для жен городских голов. Проект организовали в рамках программы Cities 4 Cities. Ее Львовский горсовет начала вместе с ассоциацией местного самоуправления Швеции и городом Зиндельфинге, что в Германии.
- Кстати, целом в резиденции идей уже приняли участие 219 мэров и управленцев городов. Кроме того, в городе провели Львовский форум муниципального партнерства, в котором приняли участие многочисленные доноры и партнеры.