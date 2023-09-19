50 мобильных групп для сбития "Шахедов": во Львове готовятся к новым предстоящим атакам

После ночной атаки россиян ударными дронами типа "Шахед" по Львову, в городе заговорили о возможных решениях, которые помогут более эффективно противостоять врагу. В частности, в регионе хотят создать 50 мобильных групп для сбивания дронов-камикадзе.

Военная администрация региона уже обратилась к местным предпринимателям за помощью. Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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По его словам, зимой ожидаются массированные атаки российскими дронами-камикадзе. Поэтому для противодействия им планируют создать специальные мобильные группы для "охоты" на ударные беспилотники оккупационных войск, которые пытаются попасть по объектам на территории области.

50 мобильных групп

По словам Козицкого, в области будут работать 50 мобильных групп, которые будут противодействовать российским атакам. Пока что в ОВА работают над планом по их созданию и собирают деньги в специальный фонд. Их перечисляют представители бизнеса, в которые обратилась Львовская ОВА.

В настоящее время областные власти сотрудничают с Воздушным командованием "Запад" и Теробороной: им пытаются помочь, прогнозируя мощные воздушные атаки россиян в осенне-зимний период.

"Поможем сделать все возможное, чтобы жители Львовской области были в безопасности", – отметил Максим Козицкий.

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