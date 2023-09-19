50 мобильных групп для сбития "Шахедов": во Львове готовятся к новым предстоящим атакам
После ночной атаки россиян ударными дронами типа "Шахед" по Львову, в городе заговорили о возможных решениях, которые помогут более эффективно противостоять врагу. В частности, в регионе хотят создать 50 мобильных групп для сбивания дронов-камикадзе.
Военная администрация региона уже обратилась к местным предпринимателям за помощью. Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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По его словам, зимой ожидаются массированные атаки российскими дронами-камикадзе. Поэтому для противодействия им планируют создать специальные мобильные группы для "охоты" на ударные беспилотники оккупационных войск, которые пытаются попасть по объектам на территории области.
50 мобильных групп
По словам Козицкого, в области будут работать 50 мобильных групп, которые будут противодействовать российским атакам. Пока что в ОВА работают над планом по их созданию и собирают деньги в специальный фонд. Их перечисляют представители бизнеса, в которые обратилась Львовская ОВА.
В настоящее время областные власти сотрудничают с Воздушным командованием "Запад" и Теробороной: им пытаются помочь, прогнозируя мощные воздушные атаки россиян в осенне-зимний период.
"Поможем сделать все возможное, чтобы жители Львовской области были в безопасности", – отметил Максим Козицкий.
Главное об атаке на Львов
- В ночь на 19 сентября Россия атаковала Львов "Шахедами", под ударом оказались промышленные склады: кроме состава "Каритас-Спес "россияне попали еще в два складских помещения: склады с окнами и бытовой химией.
- По словам мэра Львова Андрея Садового, масштабы пожара были достаточно серьезными, а если говорить об убытках, то речь не о десятках, а о сотнях миллионов гривен.
- К сожалению, из-под завалов извлекли тела двух человек, один из них в тяжелом состоянии.
- На регион летели 18 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили 15, в том числе семь над Львовской областью.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего этой ночью россияне запустили по Украине 30 ударных дронов – уничтожено 27.