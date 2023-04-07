В лифте многоэтажки Львова погибла женщина: что могло произойти

Во Львове в многоэтажке во время использования лифта погибла 47-летняя женщина. Инцидент произошел на улице Мазепы, 13а.

По информации журналистки 24 Канала, живущей в соседнем доме, это произошло около 12:00. Сейчас на месте трагедии собралось много людей, работают разные спецслужбы, в частности – правоохранители, скорая и спасатели.

Что случилось в многоэтажке

Есть несколько версий трагедии, произошедшей в многоэтажке. Некоторые свидетели инцидента говорят, что лифт упал, когда женщина вошла в него. Остальные утверждают, что лифт не падал. Официальная информация о том, что на самом деле произошло в многоэтажке, пока отсутствует.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что подробности инцидента сейчас выясняют.

В лифте обнаружили тело женщины. Предварительно, она погибла из-за падения лифта. Но сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, следователи должны сказать точно позже,

– прокомментировали в полиции.



На месте происшествия работают разные спецслужбы / Фото Максим Пащенко

Позже во Львовском городском совете также прокомментировали инцидент. Там заявили, что тело женщины без признаков жизни обнаружили в кабине лифта на 6-м этаже, на котором она жила. Пока причины смерти неизвестны.

На место трагедии также прибыла заместитель городского главы по жилищно-коммунальным вопросам Ирина Маруняк вместе с руководителем "Львовсвета".

"Приехав на место, мы обнаружили, что женщина доехала до своего этажа, так что падения кабины лифта не было. Сейчас следственно-оперативная группа здесь, на месте, и выясняет все обстоятельства", – заявила Маруняк.

Известно, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей в возрасте 10 и 12 лет. Поскольку мать была единственным опекуном, на место инцидента вызвали специалистов управления "Службы по делам детей".

Работник "Львовсвета" в комментарии Суспильне рассказал, что внутренняя дверь лифта была открыта, когда он прибыл на вызов. Он нажал кнопку, чтобы вызвать лифт, но тот не сдвинулся с места. Затем мужчина открыл дверь в шахту, тогда он увидел, что кабина "зависла" где-то на шестом этаже.

Киевлянин упал в шахту лифта

В декабре киевлянин упал в 8-метровую шахту лифта. С помощью спецоборудования спасатели смогли достать мужчину. В общем, состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Как позже признался пострадавший, он упал в шахте лифта по опрометчивости. Спасатели провели профилактическую беседу с мужем и призвали граждан быть осмотрительными и осторожными, не подвергать опасности себя и близких.