Во Львове во время атаки "Шахедами" вспыхнул музей Романа Шухевича

Под утро 1 января российские военные атаковали Львов дронами-камикадзе. Известно, что сначала раздались взрывы, а затем поступила информация о пожаре в музее Шухевича в Белогорще.

Около 4 утра воздушную тревогу объявили во Львовской области. Связана она была с атакой "Шахедами". А уже через час жители Львова услышали взрывы. Вскоре глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что вспыхнул пожар в Белогорще в музее Романа Шухевича.

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Горит музей Шухевича

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Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС,

– отметил Максим Козицкий.



Во Львове горит музей Шухевича / Фото Максима Козицкого

Около 05:40 глава ОВА отметил, что на Белогорще, по предварительной информации, без пострадавших. Пожарные работают над ликвидацией пожара. Он также добавил, что во Львове снова было громко. Следовательно, призвал людей оставаться в укрытиях, ведь опасность все еще высока.

Отреагировал на ситуацию в городе мэр Львова Андрей Садовый. Он написал в своем телеграме в 05:46, что во Львове взрывы. Также отметил, что обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте работают пожарные. Жителей он призвал не пренебрегать воздушной тревогой.

А спустя некоторое время городской голова добавил, что музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще полностью уничтожен.

Музей Шухевича во Львове полностью уничтожен / Фото опубликовал Андрей Садовый

В 05.52 Максим Козицкий добавил, что в Дублянах зафиксировали падение обломков "Шахеда". Известно, что в результате этого вспыхнула крыша общежития. По словам главы ОВА, на месте работают пожарные.

При воздушной тревоге необходимо находиться в укрытиях. Если же у вас такой возможности нет, то придерживайтесь правила двух стен и ни в коем случае не стойте у окон. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам здоровье и даже жизнь.

Обратим внимание, что предшествовало уведомлению о пожаре в музее Романа Шухевича в Белогорще уведомления от Максима Козицкого. В нем он отреагировал на взрывы, слышанные жителями Львова. Глава ОВА отметил, что в области работают ПВО и мобильные огневые группы, занимающиеся обезвреживанием "Шахедов". Он призвал жителей ничего не снимать и нигде не преподавать, чтобы не быть помощниками оккупантов.

В 05:53 во Львовской области объявили отбой воздушной тревоги. В общем, опасность, связанная с атакой "Шахедами", прошла. Будьте осторожны, покидая укрытие. Пока карта воздушных тревог "зеленая".