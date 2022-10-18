Первый день работы McDonald's во Львове: очереди – на десятки метров, люди не расходятся

Во Львове 18 октября возобновили работу четыре заведения McDonald's. До позднего вечера люди стоят в очереди за любимыми бургерами и картошкой фри.

Возле McDonald's на улице Черновола собралась масштабная очередь, сообщает 24 канал. В то же время, в сети сообщают, что такие же очереди – возле заведений на проспектах Свободы и Шевченко.

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Люди признаются, что за эти месяцы очень соскучились по еде из McDonald's. Пришли даже те, кто обычно не часто выбирает фастфуд.

Очередь возле McDonald's во Львове: видео Алекса Сторожука для 24 канала



Очередь в McDonald's во Львове / Фото Алекса Сторожука для 24 канала



​С наступлением темноты люди не разошлись / Фото Алекса Сторожука для 24 канала

Львовяне в очереди за бургерами / Фото Алекса Сторожука для 24 канала

Во время военного положения заведения McDonald's будут работать только до 21:00.

Очереди фиксируют не только среди желающих заказать еду в заведении. На макдрайве тоже собралось много автомобилей. Они образовали на улице пробку. Люди в это время не теряют оптимизма и шутят о продаже выгодных мест в очереди на макдрайве.

Те, кто уже осознал, что сегодня может не успеть заказать бургер и картошку фри, не огорчаются. Говорят, что завтра вернутся и займут себе место возле окошка для предварительных заказов.

Во Львове возобновили работу 4 заведения

В настоящее время во Львове возобновили работу 4 заведения по адресу:

проспект Шевченко, 7

проспект Черновола, 12

проспект Свободы, 35

село Сокольники, улица Стрыйская, 30А.

Заведения принимают гостей и работают на доставку. Возвращение McDonald's стало для украинцев отличным подарком. Люди рассказывают, что очень соскучились по атмосфере заведения и любимым бургерам.

Кроме того, возвращение McDonald's – символ того, что ситуация в стране и ее экономике стабилизируется.