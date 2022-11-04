Во Львове мэрия компенсирует жителям до 50% стоимости генераторов: какие условия

Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры вопрос подготовки к зиме стоит остро. Одним из вариантов временного обеспечения электроэнергией являются генераторы, однако стоят они довольно дорого.

Учитывая это, городские власти Львова решили помочь жителям города подготовиться к зиме. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.

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Половина стоимости – за счет города

Теперь жители Львова смогут вернуть 50% стоимости от купленного генератора. Более того, некоторые ОСМД уже приобрели "миниэлектростанции" и успешно их используют, когда выключают свет. Однако позволить себе такую покупку могут далеко не все и в мэрии это понимают.

Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную Программу возмещения их стоимости,

– отметил Андрей Садовый.

Кто может получить компенсацию

За приобретенный генератор обещают вернуть до 50% его стоимости, однако есть и лимит – не более 30 тысяч гривен.

Чтобы возместить часть стоимости приобретенного оборудования, генератор должен иметь номинальную мощность от 3 кВт. После покупки необходимо подать соответствующие документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, и тогда районная администрация сможет вернуть часть средств.

Однако сделать это должны:

ОСМД,

управляющие компании,

исполнители жилищных услуг домов,

ЖСК Львова.

Как Львов готовится к зиме

Во Львовской области жителей предупредили, что зима 2023 может быть одной из самых тяжелых. Также призывали быть готовыми к прикручиванию температуры на батареях и экономии света.

Кроме генераторов Садовой призвал оборудовать укрытие с "буржуйками".

Такая металлическая печь уже пригодилась одной из школ города. Когда выключили электроэнергию, там смогли приготовить обед детям именно на "буржуйке".

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