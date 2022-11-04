Во Львове мэрия компенсирует жителям до 50% стоимости генераторов: какие условия
Источник:Андрей Садовой
Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры вопрос подготовки к зиме стоит остро. Одним из вариантов временного обеспечения электроэнергией являются генераторы, однако стоят они довольно дорого.
Учитывая это, городские власти Львова решили помочь жителям города подготовиться к зиме. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.
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Половина стоимости – за счет города
Теперь жители Львова смогут вернуть 50% стоимости от купленного генератора. Более того, некоторые ОСМД уже приобрели "миниэлектростанции" и успешно их используют, когда выключают свет. Однако позволить себе такую покупку могут далеко не все и в мэрии это понимают.
Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную Программу возмещения их стоимости,
– отметил Андрей Садовый.
Кто может получить компенсацию
Чтобы возместить часть стоимости приобретенного оборудования, генератор должен иметь номинальную мощность от 3 кВт. После покупки необходимо подать соответствующие документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, и тогда районная администрация сможет вернуть часть средств.
Однако сделать это должны:
- ОСМД,
- управляющие компании,
- исполнители жилищных услуг домов,
- ЖСК Львова.
Как Львов готовится к зиме
- Во Львовской области жителей предупредили, что зима 2023 может быть одной из самых тяжелых. Также призывали быть готовыми к прикручиванию температуры на батареях и экономии света.
- Кроме генераторов Садовой призвал оборудовать укрытие с "буржуйками".
- Такая металлическая печь уже пригодилась одной из школ города. Когда выключили электроэнергию, там смогли приготовить обед детям именно на "буржуйке".
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