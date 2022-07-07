На Львовщине преступная группировка зарабатывала миллионы на растаможке авто

Преступная группировка на Львовщине брала взятки за льготное растаможивание импортных авто. СБУ разоблачила участников и объявила им о подозрении.

Таким образом, в Украину въехало более 40 тысяч иностранных авто. В преступлении подозревают чиновников Львовской таможни. Об этом сообщили в СБУ 7 июля.

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В преступлении подозревают чиновников Львовской таможни

СБУ обезвредила во Львовской области преступную группировку, которая зарабатывала миллионы на льготном растаможивании импортных авто. Из-за этой схемы на территорию нашей страны въехало более 40 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией,

– говорится в сообщении.

В состав группировки входили чиновники Львовской таможни, трое посредников и гражданин одной из стран ЕС.

Злоумышленники за взятки гарантировали свободное перемещение авто из-за границы и подделывали документы для их постановки на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.

Злоумышленники зарабатывали миллионы на взятках за растаможку авто: видео

Правоохранители провели обыски и обнаружили доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Также они обнаружили средства, полученные преступным путем, в размере 1,2 миллиона гривен.

Пятерым участникам группировки сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

подкуп лица, оказывающего публичные услуги;

злоупотребление влиянием.

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