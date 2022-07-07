Таким чином до України заїхало понад 40 тисяч іноземних авто. У злочині підозрюють посадовців Львівської митниці. Про це повідомили в СБУ 7 липня.

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У злочині підозрюють посадовців Львівської митниці

СБУ знешкодила у Львівській області злочинне угруповання, яке заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто. Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією,

– мовиться в повідомленні.

До складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє посередників та громадянин однієї з країн ЄС.

Зловмисники за хабарі гарантували вільне переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для їх постановки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Зловмисники заробляли мільйони на хабарях за розмитнення авто: відео

Правоохоронці провели обшуки й виявили докази протиправної діяльності зловмисників. Також вони знайшли кошти, отримані злочинним шляхом, у розмірі 1,2 мільйона гривень.

П'ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

підкуп особи, яка надає публічні послуги;

зловживання впливом.

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