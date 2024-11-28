Львовщина готовится к жестким ограничениям электроэнергии после ракетной, – Львовская ОГА
Утром 28 ноября российские войска нанесли ракетные удары по двум объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области Украины. Эти атаки могут привести к значительным и длительным отключениям электроэнергии по всей области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя председателя Львовской областной государственной администрации Андрея Годика.
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Враг ракетами атаковал два объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего на обоих объектах произошли возгорания, которые по состоянию на 11 часов утра были локализованы,
– сказал он.
Он отметил, что "к большому счастью, обошлось без жертв, пострадавших, раненых". Голик уточнил, что по состоянию на утро в области без электроэнергии остались 515 000 абонентов.
"394 населенных пункта полностью и около 1000 населенных пунктов частично без электроснабжения", – отметил он.
Критическая инфраструктура функционирует
Критическая инфраструктура, такая как тепло- и водоснабжение, функционирует в штатном режиме благодаря альтернативным источникам питания, преимущественно генераторам.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но оно может затянуться.
Враг акцентировал утренний обстрел именно по объектам энергетики. Я думаю, ближайшие дни, если не недели, нам придется жить в довольно жестких графиках электроснабжения,
– сказал Годик.
Важно. В Украине отменили аварийные отключения электроэнергии, которые вводили из-за массированной атаки врага. В то же время будут действовать ограничения в соответствии с графиками плановых отключений.