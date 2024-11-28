Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Андрія Годика.

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Ворог ракетами атакував два об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого на обидвох об'єктах відбулися займання, які станом на 11 годину ранку були локалізовані,

– сказав він.

Він наголосив, що "на превелике щастя, минулось без жертв, потерпілих, поранених". Голик утонив, що станом на ранок в області без електроенергії залишилися 515 000 абонентів.

"394 населених пункти повністю і близько 1000 населених пунктів частково без електропостачання", – зазначив він.

Критична інфраструктура функціонує

Критична інфраструктура, така як тепло- та водопостачання, функціонує в штатному режимі завдяки альтернативним джерелам живлення, переважно генераторам.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але воно може затягнутися.

Ворог акцентував ранковий обстріл саме по об'єктах енергетики. Я думаю, найближчі дні, якщо не тижні, нам доведеться жити в доволі жорстких графіках електропостачань,

– сказав Годик.

Важливо. В Україні скасували аварійні відключення електроенергії, які запроваджували через масовану атаку ворога. Водночас діятимуть обмеження відповідно до графіків планових відключень.