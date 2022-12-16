Во Львовской области ввели аварийные и почасовые выключения света

Россия массово обстреляла ракетами объекты критической инфраструктуры. Поэтому во Львовской области возник дефицит мощности в энергосистеме.

Об этом 16 декабря сообщили во Львовоблэнерго. В ведомстве призвали львовян с пониманием относиться к ситуации.

К теме Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

"Россия снова уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины. Учитывая режим чрезвычайной ситуации, введены 2 очереди почасовых отключений (оранжевые и белые ячейки в графике, согласно вашей группе), а также дополнительно применены аварийные отключения", – написали энергетики.

Неизвестно, сколько будут продолжаться отключения

Львовяне могут узнать свою группу в графике почасового отключения по ссылке. В Львовоблэнерго отметили, что аварийные отключения света начали применять сразу после распоряжения Укрэнерго. В это время возник дефицит мощности в энергосистеме.

Невозможно спрогнозировать продолжительность отключения. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, сохранять спокойствие и заботиться о себе и родных. Держимся!, – сказали во Львовоблэнерго.

Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что почасовые и аварийные отключения электроэнергии были введены и в других регионах.

"Когда будут и сколько будут продолжаться аварийные отключения, спрогнозировать трудно. Эта тьма для украинцев временная. Враг поплатится за все", – добавил Козицкий.

Последствия ракетных обстрелов 16 декабря: последние новости