На Львовщине ошибочно сообщили об отключении света на Львовщине

Во Львовской области ошибочно сообщили о введении почасовых графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

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Сначала энергетики опубликовали график подачи электроэнергии с датировкой 12 ноября. Однако через несколько минут распространили новое сообщение, в котором отметили, что информация о графиках почасовых отключений ошибочно была опубликована в связи с тестированием программного обеспечения.



График отключения света во Львове и области / Инфографика "Львовоблэнерго"

Ситуация со светом в Украине

По данным Укрэнерго, уровень потребления демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 12 ноября, по состоянию на 6:30, его уровень был на 4% выше, чем в то же время предыдущего дня.

Сегодня происходит импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1598 МВт-ч и мощностью 131 МВт.