В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Утром 25 июня во многих областях Украины снова прозвучали сирены, предупредившие о воздушной опасности. Взрывы слышали в Николаеве.

Информацию о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Мэр призвал местных жителей не покидать укрытий.

Актуально Россияне обстреляли поселок Десна, в Житомирской области ОВА также предостерегла о взрывах

Сирены прозвучали почти по всей Украине

Тревогу в Николаевской области объявили около 06:15. О воздушной опасности также были предупреждены жители всех восточных, центральных, северных, южных и нескольких западных областей. Исключение – Херсонская область, которая находится под временной оккупацией, так что информации о ней нет.

Тревога была несколько раз за ночь

Отбой на Николаевщине объявили в 7:06. Примерно в это же время воздушную опасность отменили и в почти всех регионах, кроме Сумской и Луганской областей.

Ночь на 25 июня была очень неспокойной для украинцев: о массовой воздушной опасности предупреждали несколько раз. Появлялись сообщения о взрывах в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

Подтвердили взрывы в поселке Десна

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что снова враги обстреляли поселок Десна. Это произошло около четырех часов утра. Также о взрывах в области сообщили и в Житомирской ОВА – почти одновременно и с Чаусом. На Житомирщине была целая серия взрывов.

Читайте также От Золотого и Горского ВСУ отошли на новые позиции, заявления о пленных – фейк, – Арестович

Обстрелы Юга – признаки агонии врага

Напомним, ранее в оперативном командовании "Юг" рассказали, что массированные обстрелы южной части Украины свидетельствуют о том, что враг находится в агонии. В этом направлении россияне проводят только оборонные действия и контрбатарейную борьбу. Ракетами оккупанты преимущественно целятся в гражданские объекты.

Какая ситуация в Николаеве: последние новости

24 июня россияне хотели обстрелять Николаев из "Точки-У", однако промахнулись и попали в уборную. Целью на самом деле была телебашня.

Под огнем врага оказались Первомайская община. Здесь один человек погиб и еще 4 получили ранения.

Свои удары армия захватчика наносит преимущественно из временно оккупированной Херсонщины.

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал николаевцев выехать из города из-за постоянных обстрелов. Глава ОВА Виталий Ким уточнил информацию. Он отметил, что эвакуация является добровольной, заставлять людей уезжать никто не будет.

23 июня ракеты по областному центру Россия выпустила с подлодки. По информации источников, загорелся терминал с зерном.

Узнайте в видео, есть ли угроза окружения Харькова: