В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Источник:телеграмм Александра Сенкевича
Утром 25 июня во многих областях Украины снова прозвучали сирены, предупредившие о воздушной опасности. Взрывы слышали в Николаеве.
Информацию о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Мэр призвал местных жителей не покидать укрытий.
Актуально Россияне обстреляли поселок Десна, в Житомирской области ОВА также предостерегла о взрывах
Сирены прозвучали почти по всей Украине
Тревогу в Николаевской области объявили около 06:15. О воздушной опасности также были предупреждены жители всех восточных, центральных, северных, южных и нескольких западных областей. Исключение – Херсонская область, которая находится под временной оккупацией, так что информации о ней нет.Обратите внимание! Отбой на Николаевщине объявили в 7:06. Примерно в это же время воздушную опасность отменили и в почти всех регионах, кроме Сумской и Луганской областей.
Тревога была несколько раз за ночь
Ночь на 25 июня была очень неспокойной для украинцев: о массовой воздушной опасности предупреждали несколько раз. Появлялись сообщения о взрывах в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.
Подтвердили взрывы в поселке Десна
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что снова враги обстреляли поселок Десна. Это произошло около четырех часов утра. Также о взрывах в области сообщили и в Житомирской ОВА – почти одновременно и с Чаусом. На Житомирщине была целая серия взрывов.
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Обстрелы Юга – признаки агонии врага
Напомним, ранее в оперативном командовании "Юг" рассказали, что массированные обстрелы южной части Украины свидетельствуют о том, что враг находится в агонии. В этом направлении россияне проводят только оборонные действия и контрбатарейную борьбу. Ракетами оккупанты преимущественно целятся в гражданские объекты.
Какая ситуация в Николаеве: последние новости
- 24 июня россияне хотели обстрелять Николаев из "Точки-У", однако промахнулись и попали в уборную. Целью на самом деле была телебашня.
- Под огнем врага оказались Первомайская община. Здесь один человек погиб и еще 4 получили ранения.
- Свои удары армия захватчика наносит преимущественно из временно оккупированной Херсонщины.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал николаевцев выехать из города из-за постоянных обстрелов. Глава ОВА Виталий Ким уточнил информацию. Он отметил, что эвакуация является добровольной, заставлять людей уезжать никто не будет.
- 23 июня ракеты по областному центру Россия выпустила с подлодки. По информации источников, загорелся терминал с зерном.
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