Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу
Источник:Alerts.in.ua
Утро 27 июля вновь началось с объявления воздушной опасности в ряде регионов. Сначала сирены завыли на севере, а после этого охватили запад Украины.
Людей призывают немедленно пройти в укрытие или же хотя бы соблюдать правила двух стен.
Важно россия не как люди – они наслаждаются, глядя на смерти в прямом эфире, – Подоляк
По состоянию на 9: 55 воздушной тревоги нет в:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской областях.
Во всех остальных регионах – сохраняется угроза ракетного удара. В то же время в Луганской области воздушная тревога не утихает уже 113 дней. Тогда как данные из временно оккупированного Крыма вообще отсутствуют.
Карта воздушных тревог 27 июля / Скриншот Alerts.in.ua
Взрывы на Житомирщине
Утром 27 июля в Коростене, что на Житомирщине, услышали взрывы. Эту информацию Суспильному подтвердил председатель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Впоследствии в Коростенской районной военной администрации пояснили, что взрывы действительно раздавались, но это не вражеская атака, а проведение учения военных, которое совпало с воздушной тревогой.
Враг обстреливает украинские города: последние новости
- Утром 27 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову. Звуки взрывов в области раздались во время сигналов воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов почти сразу подтвердил информацию о "прилетах". Сначала мэр сообщил, что жертв нет, но позже заявил, что, к сожалению, есть пострадавшие.
- Оккупанты продолжают обстреливать Николаев и днем, и ночью. 27 июля враг применял системы залпового огня, а также нетипичные ракеты С-300. Предварительно, жертв в результате обстрелов нет. Однако враг поразил несколько объектов промышленной и критической инфраструктуры.
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