Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу

Утро 27 июля вновь началось с объявления воздушной опасности в ряде регионов. Сначала сирены завыли на севере, а после этого охватили запад Украины.

Людей призывают немедленно пройти в укрытие или же хотя бы соблюдать правила двух стен.

Важно россия не как люди – они наслаждаются, глядя на смерти в прямом эфире, – Подоляк

По состоянию на 9: 55 воздушной тревоги нет в:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской областях.

Во всех остальных регионах – сохраняется угроза ракетного удара. В то же время в Луганской области воздушная тревога не утихает уже 113 дней. Тогда как данные из временно оккупированного Крыма вообще отсутствуют.

Карта воздушных тревог 27 июля / Скриншот Alerts.in.ua

Взрывы на Житомирщине

Утром 27 июля в Коростене, что на Житомирщине, услышали взрывы. Эту информацию Суспильному подтвердил председатель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Впоследствии в Коростенской районной военной администрации пояснили, что взрывы действительно раздавались, но это не вражеская атака, а проведение учения военных, которое совпало с воздушной тревогой.

Враг обстреливает украинские города: последние новости

Утром 27 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову. Звуки взрывов в области раздались во время сигналов воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов почти сразу подтвердил информацию о "прилетах". Сначала мэр сообщил, что жертв нет, но позже заявил, что, к сожалению, есть пострадавшие.

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев и днем, и ночью. 27 июля враг применял системы залпового огня, а также нетипичные ракеты С-300. Предварительно, жертв в результате обстрелов нет. Однако враг поразил несколько объектов промышленной и критической инфраструктуры.

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