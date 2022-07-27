Людей закликають негайно пройти в укриття або ж хоча б дотримуватися правила двох стін.

Важливо росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк

Станом на 9:55 повітряної тривоги немає у:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській областях.

В усіх інших регіонах – зберігається загроза ракетного удару. Водночас у Луганській повітряна тривога не вщухає вже 113 днів. Тоді як дані з тимчасово окупованого Криму взагалі відсутні.



Мапа повітряних тривог 27 липня / Скриншот Alerts.in.ua

Вибухи на Житомирщині

Зранку 27 липня у Коростені, що на Житомирщині, почули вибухи. Цю інформацію Суспільному підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк. Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом.

Ворог обстрілює українські міста: останні новини

Вранці 27 липня російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Звуки вибухів в області пролунали під час сигналів повітряної тривоги. Мер Харкова Ігор Терехов майже одразу підтвердив інформацію про "прильоти". Спершу мер повідомив, що жертв немає, втім вже зараз заявив, що, на жаль, є постраждалі.

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв і вдень, і вночі. 27 липня ворог застосовував системи залпового вогню, а також нетипові ракети С-300. Попередньо, жертв внаслідок обстрілів немає. Однак ворог уразив кілька об'єктів промислової та критичної інфраструктури.

ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту: дивіться відео