Третий раз за ночь прозвучали тревоги во многих областях Украины

На Юге, Востоке и в Центре Украины снова объявили тревогу в ночь на 11 сентября. Уже в третий раз за первые часы суток – высок риск ударов с неба.

Первая сирена в этот раз начала гудеть на Днепропетровщине – в 03:22. А дальше уже "покраснели" на карте остальные области этой части страны.

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В каких областях объявили тревогу:

Херсонская;

Кировоградская;

Черкасская;

Одесская;

Николаевская;

Полтавская;

Запорожская;

Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская.

Кроме того, красная на карте Луганщина, где тревога продолжается еще с апреля. А в Никопольском районе Днепропетровщины еще с вечера высока угроза артобстрелов.

Также корреспонденты Суспільного сообщили, что в Николаеве раздался взрыв.

Карта тревог по состоянию на 4 часа утра / Скриншот

Уже раздавались взрывы в разных областях

После полуночи прогремели первые взрывы этих суток – в Харькове. Впоследствии они там повторились. Телеграм monitor сообщил, что Харьковщину обстреливают из РСЗО и С-300.

Спустя 20 минут о взрывах уже написали жители Днепропетровщины. Через час это повторилось и стало известно, что, вероятно, в городе есть "прилет". Местные обнародовали видео и фото повреждений дома. Однако власти пока никак это не комментировали.

А вот в следующей серии тревог была опасность на Юге. Сначала взрывы слышали в Вознесенске и Очакове. Затем они уже звучали и в Николаеве.

Важно – сказали, изменят ли сигнал тревоги: смотрите видео