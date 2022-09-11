Перша сирена цього разу почала гудіти на Дніпропетровщині – о 03:22. А далі вже "почервоніли" на карті решта областей цієї частини країни.
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В яких областях оголосили тривогу
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська.
Окрім цього, червона на карті Луганщина, де тривога триває ще від квітня. А в Нікопольському районі Дніпропетровщини ще від вечора висока загроза артобстрілів.
Також кореспонденти Суспільного повідомили, що в Миколаєві пролунав вибух.
Карта тривог станом на 4 годину ранку / Скриншот
Уже лунали вибухи в різних областях:
Після опівночі пролунали перші вибухи цієї доби – у Харкові. Згодом вони там повторилися. Телеграм monitor повідомив, що Харківщину обстрілюють з РСЗВ та С-300.
Через 20 хвилин про вибухи вже написали жителі Дніпропетровщини. За годину це повторилося та стало відомо, що, ймовірно, в місті є "приліт". Місцеві оприлюднили відео та фото пошкоджень у домівках. Проте влада поки ніяк це не коментувала.
А ось під час наступної серії тривог була небезпека на Півдні. Спершу вибухи чули у Вознесенську та в Очакові. Потім вже вони лунали й в Миколаєві.
Важливо – сказали, чи змінять сигнал тривоги: дивіться відео