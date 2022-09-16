Сразу после отбоя в Украине объявили повторную воздушную тревогу

Сегодня в обед во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Примерно в половине областей объявили об угрозе ракетного удара.

Около 13:04 16 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии о ракетной угрозе объявили в других северных областях, некоторых центральных, а также на Востоке. После того, как над Днепропетровщиной поработала ПВО, в областях объявили об отбое. Но он длился всего несколько минут.

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В каких регионах объявили воздушную тревогу

Во время первого круга ракетной угрозы воздушную тревогу объявили: Киев и Киевская область, Черниговская область, Сумская область, Черкасская область, Кировоградская область, Полтавская область, Сумская область Днепропетровская область, Харьковская область, Донецкая область и Запорожская область.

Состояние воздушной тревоги было кратковременным. Около 13: 22 регионы начали сообщать об отбое угрозы.

Однако в 13:25 во многих регионах вновь объявили об угрозе ракетного обстрела:

Киев и Киевская область,

Житомирская область,

Винницкая область,

Полтавская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Черкасская область,

Черниговская область,

Кировоградская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Донецкая область.

При этом воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она до сих пор не прекращалась.

Над Днепропетровщиной работала ПВО

Известно, что во время первой воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщило воздушное командование "Восток".

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