Сразу после отбоя в Украине объявили повторную воздушную тревогу
Сегодня в обед во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Примерно в половине областей объявили об угрозе ракетного удара.
Около 13:04 16 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии о ракетной угрозе объявили в других северных областях, некоторых центральных, а также на Востоке. После того, как над Днепропетровщиной поработала ПВО, в областях объявили об отбое. Но он длился всего несколько минут.
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В каких регионах объявили воздушную тревогу
Во время первого круга ракетной угрозы воздушную тревогу объявили: Киев и Киевская область, Черниговская область, Сумская область, Черкасская область, Кировоградская область, Полтавская область, Сумская область Днепропетровская область, Харьковская область, Донецкая область и Запорожская область.
Состояние воздушной тревоги было кратковременным. Около 13: 22 регионы начали сообщать об отбое угрозы.
Однако в 13:25 во многих регионах вновь объявили об угрозе ракетного обстрела:
- Киев и Киевская область,
- Житомирская область,
- Винницкая область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область,
- Кировоградская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область.
При этом воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она до сих пор не прекращалась.
Над Днепропетровщиной работала ПВО
Известно, что во время первой воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщило воздушное командование "Восток".Важно! Не распространяйте адреса "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу корректировать огонь.
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