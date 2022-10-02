Во многих областях Украины была воздушная тревога: центр Кривого Рога атаковал дрон-камикадзе

Во многих областях Украины в ночь на 2 октября объявили о воздушной тревоге. Позже стало известно, что дрон-камикадзе атаковал центр Кривого Рога.

Когда извещают об опасности, необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Важно ВСУ приехали "на прием" к Пушилину: эмоциональные фото и видео из освобожденного Лимана

Также украинцам напоминают, что нужно доверять только информацию из официальных источников.

Дрон-камикадзе атаковал центр Кривого Рога

Александр Вилкул – глава военной администрации Кривого Рога – в 01:51 сообщил, что дрон-камикадзе атаковал центр Кривого Рога. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры в одном из центральных районов города. Сейчас идет ликвидация последствий удара.

Люди предупредили, что нельзя фотографировать и снимать на видео места прилетов.

Где сообщали о тревоге

Серия отбоев началась около 01:00.

По состоянию на 01:07 об опасности сообщают жителям таких областей:

Кировоградской;

Николаевской;

Донецкой;

Одесской;

Запорожской;

Донецкой;

Луганской.

Во время воздушной тревоге взрывы слышали также в Херсоне (00:20). Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Об отбое сообщили жителям таких областей:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Черниговской.

Разминирование Черного моря может занять до 10 лет

Российские оккупанты не только обстреливают территорию Украины, но и создали масштабную угрозу в Черном море. Процесс разминирования может занять до 10 лет. Об этом заявил Тарас Чмут – руководитель благотворительного фонда "Вернись живым".

Надо исходить из того, что разминирование опять же может занять до 10 лет. И это очень сложный процесс. Пока у нас нет достаточного количества сил и средств для этого,

– отметил Чмут.

Интерсно – реакция стран мира на заявку Украины в НАТО: смотрите видео