Украина еще не оправилась от предыдущих массовых ракетных атак. Однако сирены снова начали раздаваться. После 01:35 по областям последовали отбои, но тревогу объявили второй раз – около 02:20.

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Где объявили тревогу

Киевская область и Киев,

Сумская,

Харьковская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Луганская,

Николаевская,

Кировоградская,

Черкасская,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

В телеграм-каналах сообщают, что тревогу объявили из-за активности вражеской авиации. Возможна ракетная угроза.

Напомним, что в укрытии следует находиться до отбоя. Игнорировать сигнал опасности не следует, особенно после предыдущих атак.

Массовые ракетные обстрелы Украины: что известно

Утром 11 октября россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Пострадала инфраструктура более десяти населённых пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Были попадания по 2 объектам энергетики во Львовской области. В результате атаки один человек пострадал, а 30% города находилось без света. В Винницкой области атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома.

В Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО. В общей сложности украинским военным удалось сбить 20 российских ракет, а также 13 дронов-камикадзе.

Оккупанты запускали ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, вылетавших из Каспийского региона.

Массовый ракетный удар был и днем ​​раньше. 10 октября россияне ударили по 14 регионам. Всего враг выпустил 84 ракеты. В результате террористической атаки России погибли 14 человек, еще более 80 ранены.

В разведке сообщали, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября, то есть это не "ответ за взрывы на Крымском мосту". Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Россия может продолжить ракетные массированные удары и 12 октября. Однако, по его мнению, ракет будет меньше.

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