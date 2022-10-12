Україна ще не оговталась від попередніх масових ракетних атак. Однак сирени знову почали лунали. Після 01:35 по областях пішли відбої. Однак тривогу оголосили вдруге – близько 02:20.

До речі Дякую всім, хто відновлює Україну після масованої атаки: нове звернення Зеленського

Де оголосили тривогу

Київська область та Київ,

Сумська,

Харківська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Луганська,

Донецька,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Одеська,

Херсонська області.

У телеграм-каналах повідомляють, що тривогу оголосили через активність ворожої авіації. Може бути ракетна загроза.

Нагадаємо, що в укритті слід перебувати до відбою. Ігнорувати сигнал небезпеки не слід, особливо після попередніх атак.

Масові ракетні обстріли України: що відомо

Вранці 11 жовтня росіяни знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Були влучання по 2 об'єктах енергетики у Львівській області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а 30% міста перебували без світла.

У Вінницькій області атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки.

У Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях ворожі ракети збили сили ППО. Загалом українським військовим вдалося збити 20 російських ракет, а також 13 дронів-камікадзе.

Окупанти запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95, які вилітали з Каспійського регіону.

Масовий ракетний удар був і днем раніше. 10 жовтня росіяни вдарили по 14 регіонах. Всього ворог випустив 84 ракети. Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло 14 людей, ще понад 80 поранено.

У розвідці повідомляли, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня, тобто це не є "відповіддю за вибухи на Кримському мосту". Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росія може продовжити ракетні масовані удари й 12 жовтня. Однак, на його думку, ракет буде менше.

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