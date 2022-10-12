Україна ще не оговталась від попередніх масових ракетних атак. Однак сирени знову почали лунали. Після 01:35 по областях пішли відбої. Однак тривогу оголосили вдруге – близько 02:20.
До речі Дякую всім, хто відновлює Україну після масованої атаки: нове звернення Зеленського
Де оголосили тривогу
- Київська область та Київ,
- Сумська,
- Харківська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Луганська,
- Донецька,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Одеська,
- Херсонська області.
У телеграм-каналах повідомляють, що тривогу оголосили через активність ворожої авіації. Може бути ракетна загроза.
Нагадаємо, що в укритті слід перебувати до відбою. Ігнорувати сигнал небезпеки не слід, особливо після попередніх атак.
Масові ракетні обстріли України: що відомо
- Вранці 11 жовтня росіяни знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
- Були влучання по 2 об'єктах енергетики у Львівській області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а 30% міста перебували без світла.
- У Вінницькій області атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки.
- У Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях ворожі ракети збили сили ППО. Загалом українським військовим вдалося збити 20 російських ракет, а також 13 дронів-камікадзе.
- Окупанти запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95, які вилітали з Каспійського регіону.
- Масовий ракетний удар був і днем раніше. 10 жовтня росіяни вдарили по 14 регіонах. Всього ворог випустив 84 ракети. Унаслідок терористичної атаки Росії загинуло 14 людей, ще понад 80 поранено.
У розвідці повідомляли, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня, тобто це не є "відповіддю за вибухи на Кримському мосту". Військовий експерт Олег Жданов припустив, що Росія може продовжити ракетні масовані удари й 12 жовтня. Однак, на його думку, ракет буде менше.