В большинстве областях Украины воздушная тревога – перейдите в укрытие

11 сентября 2022 , 10:10
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В ряде восточных и южных регионов объявили о воздушной тревоге – есть угроза ракетных обстрелов. Жителей "тревожных" территорий призывают перейти в укрытие.

Сначала воздушную тревогу объявили на Востоке и Юге. Впоследствии ее объявили и в центральных и северных областях.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

  • Сумская область,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Херсонская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область.
  • Кировоградская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область,
  • Киев и Киевская область,
  • Винницкая область,
  • Житомирская область.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.

Кроме этого, в Кировоградской области объявляли об угрозе артиллерийского обстрела.

Важно! Не распространяйте адреса "прилетов", фото/видео с последствиями вражеских обстрелов и работой ПВО. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.

Главные правила, которые стоит знать во время воздушной тревоги

  • Если услышали воздушную тревогу, действуйте быстро, однако взвешенно и спокойно. Сразу перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, чтобы уменьшить все риски опасности.
  • Позаботьтесь о пожилых, маломобильных соседях или людях с инвалидностью. Помогите им добраться до укрытия или убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.
  • Как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу. Покидать укрытие или безопасное место можно лишь после отбоя.

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Автор: Анастасія Кушпіт