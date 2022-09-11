В большинстве областях Украины воздушная тревога – перейдите в укрытие
11 сентября 2022 , 10:10Читати новину українською
В ряде восточных и южных регионов объявили о воздушной тревоге – есть угроза ракетных обстрелов. Жителей "тревожных" территорий призывают перейти в укрытие.
Сначала воздушную тревогу объявили на Востоке и Юге. Впоследствии ее объявили и в центральных и северных областях.
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В каких областях объявили воздушную тревогу
- Сумская область,
- Полтавская область,
- Харьковская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Запорожская область,
- Херсонская область,
- Николаевская область,
- Одесская область.
- Кировоградская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область,
- Киев и Киевская область,
- Винницкая область,
- Житомирская область.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.
Кроме этого, в Кировоградской области объявляли об угрозе артиллерийского обстрела.
Главные правила, которые стоит знать во время воздушной тревоги
- Если услышали воздушную тревогу, действуйте быстро, однако взвешенно и спокойно. Сразу перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, чтобы уменьшить все риски опасности.
- Позаботьтесь о пожилых, маломобильных соседях или людях с инвалидностью. Помогите им добраться до укрытия или убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.
- Как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу. Покидать укрытие или безопасное место можно лишь после отбоя.
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