В большинстве областях Украины воздушная тревога – перейдите в укрытие

В ряде восточных и южных регионов объявили о воздушной тревоге – есть угроза ракетных обстрелов. Жителей "тревожных" территорий призывают перейти в укрытие.

Сначала воздушную тревогу объявили на Востоке и Юге. Впоследствии ее объявили и в центральных и северных областях.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

Сумская область,

Полтавская область,

Харьковская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Херсонская область,

Николаевская область,

Одесская область.

Кировоградская область,

Черкасская область,

Черниговская область,

Киев и Киевская область,

Винницкая область,

Житомирская область.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.

Кроме этого, в Кировоградской области объявляли об угрозе артиллерийского обстрела.

Главные правила, которые стоит знать во время воздушной тревоги

Если услышали воздушную тревогу, действуйте быстро, однако взвешенно и спокойно. Сразу перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, чтобы уменьшить все риски опасности.

Позаботьтесь о пожилых, маломобильных соседях или людях с инвалидностью. Помогите им добраться до укрытия или убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.

Как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу. Покидать укрытие или безопасное место можно лишь после отбоя.

Не распространяйте адреса "прилетов", фото/видео с последствиями вражеских обстрелов и работой ПВО. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.

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