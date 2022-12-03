Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу: раздавались взрывы в Краматорске

3 декабря 2022, 14:41
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В обед субботы почти в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей регионов, где есть опасность атаки врага, призвали перейти в укрытие.

Сначала воздушную тревогу объявили в Николаевской области около 13:20. Уже через час красными стали и другие регионы, в том числе столица.

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В каких областях раздалась воздушная тревога

  • В Киеве и Киевской области
  • В Полтавской области,
  • В Черкасской области,
  • В Харьковской области,
  • В Кировоградской области
  • В Днепропетровской области,
  • В Николаевской области,
  • В Донецкой области,
  • В Запорожской области.

Также воздушная тревога объявлена ​​в Луганской области. Там она продолжается, не прекращаясь, уже более 242 суток – от 4 апреля.

В пределах 14:55 – 15:00 во всех регионах, кроме Луганской области, объявили об отбое.

Что случилось

Около 12 дня мониторинговая группа сообщила об активности авиации в восточных областях, однако пока неясно, связано ли это с объявленными тревогами. Однако в 13:58 в Краматорском районе Донецкой области раздались взрывы.

В Никопольском районе Днепропетровской области в то же время объявили угрозу артиллерийских обстрелов.

Автор: Анастасія Кушпіт