Во многих областях Украины была воздушная тревога
Источник:Карта воздушных тревог
Утром 14 октября во многих областях Украины звучали сирены. Людей просили учитывать опасность и спускаться в укрытие.
Сирены начали гудеть после 11:50. Сначала – в центральных, южных и некоторых северных регионах. Однако около 12:20 в большинстве регионов пошли отбои.
Важно Сегодня Россия может нанести удары по областным центрам, в частности важным объектам, – военные
В телеграм-канале Monitor предупреждают о вероятности запуска ракет или беспилотников с северного направления.
Где объявили воздушную тревогу
- Чернигов,
- Сумы,
- Полтава,
- Черкассы,
- Кировоград,
- Днепропетровск,
- Луганск,
- Николаев,
- Херсон,
- Одессы,
- Херсонской области.
Россия может нанести ракетные удары
По информации военных Штаба обороны Запорожского края, в День защитника Украины россияне могут наносить очередные массированные ракетные удары. Предупреждали, что 14 октября нельзя игнорировать сигналы о воздушной тревоге.
Отмечают, что вероятность нанесения ракетных ударов – 90%. Враг может атаковать областные центры, военные объекты, а также критическую инфраструктуру. Не исключают также массированного обстрела позиций по всей линии соприкосновения.
Президент Владимир Зеленский также просил украинцев не рисковать, поскольку российские военные – чрезвычайно коварны. По словам Зеленского, в день, когда мы все будем выражать благодарность нашим военным, оккупанты могут нанести массированный удар как по защитникам нашего государства, так и по другим объектам инфраструктуры.