Сначала о воздушной тревоге объявили в нескольких областях нашего государства. Вскоре карта сирен продолжила "краснеть". По состоянию на 08: 30 об угрозе с неба предупредили жителей 10 областей Украины.

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В каких областях воздушные тревоги

Днепропетровск (08:16);

Запорожская (с 08: 17);

Полтавская (с 08: 17);

Харьковская (с 08: 17);

Донецкая (08:18);

Сумская (с 08: 18);

Херсонская (с 08: 25);

Николаевская (с 08: 25);

Одесская (с 08: 25).

Киевская (с 08:42, а в Киеве – с 08: 40)

Черкасская (с 08: 41);

Житомирская (с 08: 41);

Винницкая (с 08: 42);​

Черниговская (с 08: 44).

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:45 / Скриншот

Как отметили в телеграм-канале monitor, существует угроза ракетного удара с акватории Черного моря. Также не исключается запуск беспилотников с временно оккупированных территорий, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

Добавим информацию, которой поделились в ОК "Юг". В ведомстве отметили, что в Черном море находится 9 судов врага. Среди них 3 – ракетоносители. На их бортах может находиться 20 ракет типа "Калибр". Поэтому угроза никуда не исчезла.

Накануне россияне атаковали Днепр

Поздно вечером 25 октября российские военные атаковали Днепр. Сообщения о взрывах в сети начали поступать около 21:15. А вот подтверждение прилета мэр города Борис Филатов сделал ближе к 22:00.

Позже дополнительную информацию предоставил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Он рассказал, что на АЗС БРСМ вспыхнул пожар. Причиной этого стал обломок вражеской ракеты, который упал на заправку.

Филатов вскоре сообщил, что в результате ракетной атаки по городу погибли два человека. Сотрудник мойки, а также беременная женщина, которая заехала, чтобы заправить свое авто.

Утром 26 октября в МВД добавили, что ранения получили 28-летний парень и 27-летняя девушка. Их состояние тяжелое. В среднем состоянии 30-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.

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