Спочатку про повітряну тривогу оголосили у кількох областях нашої держави. Невдовзі карта сирен продовжила "червоніти". Станом на 08:30 про загрозу з неба попередили мешканців 10 областей України.

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В яких областях повітряні тривоги

Дніпропетровська (з 08:16);

Запорізька (з 08:17);

Полтавська (з 08:17);

Харківська (з 08:17);

Донецька (з 08:18);

Сумська (з 08:18);

Херсонська (з 08:25);

Миколаївська (з 08:25);

Одеська (з 08:25).

Київська (з 08:42, а в Києві – з 08:40)

Черкаська (з 08:41);

Житомирська (з 08:41);

Вінницька (з 08:42);​

Чернігівська (з 08:44).



Карта повітряних тривог станом на 08:45 / Скриншот

Як зазначили у телеграм-каналі monitor, існує загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Також не виключається запуск безпілотників з тимчасово окупованих територій, тож не ігноруйте повітряну тривогу.

Додамо інформацію, якою поділилися в ОК "Південь". У відомстві зазначили, що у Чорному морі перебуває 9 суден ворога. Серед них 3 – ракетоносії. На їхніх бортах може перебувати 20 ракет типу "Калібр". Тож загроза нікуди не зникла.

Напередодні росіяни атакували Дніпро

Пізно ввечері 25 жовтня російські військові атакували Дніпро. Повідомлення про вибухи у мережі почали надходити близько 21:15. А от підтвердження прильоту мер міста Борис Філатов зробив ближче до 22:00.

Пізніше додаткову інформацію надав заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він розповів, що на АЗС БРСМ спалахнула пожежа. Причиною цього став уламок ворожої ракети, який упав на заправку.

Філатов невдовзі повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту загинуло двоє людей. Співробітник мийки, а також вагітна жінка, котра заїхала, щоб заправити своє авто.

Зранку 26 жовтня у МВС додали, що поранень зазнали 28-річний хлопець та 27-річна дівчина. Їхній стан важкий. У середньому стані 30-річна жінка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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