Во многих регионах Украины повторная воздушная тревога: прячьтесь в укрытие

В Украине второй раз за утро звучат воздушные тревоги. В этот раз сирены слышали жители Севера, Востока, а также Центра нашего государства. Оставайтесь в укрытиях.

российские военные продолжают угрожать безопасности мирного населения Украины. Второй раз за утро 24 июля в большинстве областей Украины прозвучали воздушные тревоги. Мы призываем не игнорировать сирены и отправляться в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.

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Где звучали сирены

Житомирская

Черниговская

Сумская

Киевская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Харьковская

Кировоградская

Черкасская

Винницкая

Полтавская области

Напомним, что с апреля воздушную тревогу объявили по всей Луганской области. Что касается Херсонской области, то сейчас она находится под оккупацией. И хоть сирен горожане не слышат, но взрывы там раздаются регулярно.

Важно! Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – отправляйтесь немедленно в укрытие. Там следует находиться, пока не будет уведомления об отбое. Такой простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Риск ракетных ударов высок

Утром 24 июля уже раздавались воздушные тревоги в большинстве областей Украины. Тогда же жители Хмельницкой области сообщали о взрывах и дыме в небе. Вскоре глава ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области работала система ПВО.

Позже поступила информация о вражеских снарядах. Как выяснилось, в небе над Хмельнитчиной удалось сбить три ракеты типа "Калибр". Их российские военные выпустили из акватории Черного моря.

Добавим, что неспокойное утро также было для жителей Николаева. Там около 04:00 прогремели сразу пять взрывов. Соответствующую информацию подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Тогда жителей города он попросил не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях до ее завершения.

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