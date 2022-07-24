російські військові продовжують загрожувати безпеці мирного населення України. Вдруге за ранок 24 липня у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Тож ми закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриття, адже це може вберегти вам життя.
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Де лунали сирени
- Житомирська
- Чернігівська
- Сумська
- Київська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Харківська
- Кіровоградська
- Черкаська
- Вінницька
- Полтавська області
Нагадаємо, що з квітня повітряну тривогу оголосили на всій Луганській області. Що стосується Херсонської, то вона зараз перебуває під окупацією. І хоч сирен містяни не чують, але вибухи там лунають регулярно.
Важливо! Ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно до укриття. Там слід перебувати доти, поки не буде сповіщення про відбій. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
Ризик ракетних ударів високий
- Зранку 24 липня вже лунали повітряні тривоги у більшості областей України. Тоді ж мешканці Хмельниччини повідомляли про вибухи та дим у небі. Невдовзі глава ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області працювала система ППО.
- Пізніше надійшла інформація про ворожі снаряди. Як з'ясувалось, у небі над Хмельниччиною вдалось збити три ракети типу "Калібр". Їх російські військові випустили з акваторії Чорного моря.
Додамо, що неспокійним ранок також був для мешканців Миколаєва. Там близько 04:00 пролунало відразу п'ять вибухів. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Тоді мешканців міста він попрохав не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись в укриттях до її завершення.
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