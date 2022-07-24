російські військові продовжують загрожувати безпеці мирного населення України. Вдруге за ранок 24 липня у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Тож ми закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриття, адже це може вберегти вам життя.

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Де лунали сирени

Житомирська

Чернігівська

Сумська

Київська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Харківська

Кіровоградська

Черкаська

Вінницька

Полтавська області

Нагадаємо, що з квітня повітряну тривогу оголосили на всій Луганській області. Що стосується Херсонської, то вона зараз перебуває під окупацією. І хоч сирен містяни не чують, але вибухи там лунають регулярно.

Важливо! Ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно до укриття. Там слід перебувати доти, поки не буде сповіщення про відбій. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Ризик ракетних ударів високий

Зранку 24 липня вже лунали повітряні тривоги у більшості областей України. Тоді ж мешканці Хмельниччини повідомляли про вибухи та дим у небі. Невдовзі глава ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області працювала система ППО.

Пізніше надійшла інформація про ворожі снаряди. Як з'ясувалось, у небі над Хмельниччиною вдалось збити три ракети типу "Калібр". Їх російські військові випустили з акваторії Чорного моря.

Додамо, що неспокійним ранок також був для мешканців Миколаєва. Там близько 04:00 пролунало відразу п'ять вибухів. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Тоді мешканців міста він попрохав не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись в укриттях до її завершення.

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