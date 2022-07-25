Во многих регионах Украины воздушная тревога, в Харькове слышны взрывы: прячьтесь в укрытия

После обеда, 25 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Призываем местных жителей срочно перейти в укрытие.

Первыми об угрозе ракетного удара сообщили южные регионы около 16:40. Впоследствии об угрозе сообщили центральные, восточные и даже северные области.

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В каких регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области,

В Полтавской области,

В Сумской области,

В Черниговской области,

в Житомирской области,

В Черкасской области,

В Харьковской области,

В Кировоградской области,

В Днепропетровской области,

В Николаевской области,

В Одесской области,

В Запорожской области,

в Донецкой области.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Она длится аж с 4 апреля и с тех пор не прекращалась.

К сожалению, большая часть Херсонской области временно находится в оккупации, поэтому оттуда сигналы не поступают. Призываем людей быть осторожными и по крайней мере ориентироваться по сигналам тревоги в соседних регионах.

В Харькове слышали взрывы

В Харьковской области воздушную тревогу объявили примерно в 17:20. И уже менее чем через 10 минут жители региона услышали взрыв. Официальной информации о случившемся пока нет. Однако местные сообщают, что, скорее всего, взрыв произошел за чертой Харькова.

Главные правила, которые стоит знать во время воздушной тревоги

Если услышали воздушную тревогу, действуйте быстро, однако взвешенно и спокойно. Сразу перекройте воду, газ и выключите электрические приборы, чтобы уменьшить все риски опасности.

Позаботьтесь о пожилых, маломобильных соседях или людях с инвалидностью, если рядом с вами такие есть. Помогите им добраться до укрытия или убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.

Как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или хранилищу. Если по веской причине вы не можете этого сделать, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен". При этом не забывайте позаботиться о безопасности ваших домашних любимцев, поскольку мы в ответе за тех, кого приручили.

Покидать укрытие или безопасное место можно только после отбоя.

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