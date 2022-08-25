До 1 октября: во львовских многоэтажках должны появиться буржуйки

Андрей Садовый сообщил, что по состоянию на 25 августа Львов фактически на 100% готов к отопительному сезону 2022 – 2023 годов. В то же время из-за российской агрессии нужно учесть разные ситуации.

В общей сложности Львов, который готовится к зиме, имеет 10 500 пунктов обогрева в жилых домах. Садовый отметил, что город берет на себя подготовку к зиме местных школ, всей медицинской системы и социальной сферы в случае чрезвычайной ситуации.

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Буржуйки должны установить до 1 октября

Между тем пункты обогрева в жилых домах должны обеспечить управляющие компании ОСМД и другие.

Буржуйки не нужно ставить в каждой квартире в отдельности. А исключительно в укрытии для того, чтобы при необходимости жильцы могли там согреться. Сегодня (25 августа – 24 канал) на выездном исполкоме имели возможность осмотреть подвал, в котором уже установили печь для обогрева,

– рассказал Садовый.

Он сообщил, что процесс монтажа в общей сложности занял 4 часа.

Мэр Львова подчеркнул, что буржуйки во львовских многоэтажках должны появиться до 1 октября. Если жители заметят, что в их доме это не произошло, следует позвонить по телефону на горячую линию (1580).

Садовый добавил, что нужно сделать запас дров. Мэр напомнил, что буржуйки должны устанавливать люди с опытом.

Садовый посоветовал, как подготовиться к зиме

Садовый отметил, что украинцев ждет непростая зима. Львов уже закупает буржуйки. Мэр подчеркнул: дрова и уголь никто не отменял. Кроме того, стоит приобрести:

электрочайник;

светильник, работающий на батарейках,

сухой спирт (можно подогревать пищу).

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