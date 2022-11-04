Во Владивостоке местные против мобилизации: власти готовятся к массовым протестам

Россияне недовольны "частичной мобилизацией". Страна-агрессор готовится к массовым протестам во Владивостоке.

Украинская разведка сообщает, что во Владивостоке власти готовятся к массовым акциям неповиновения в связи с противодействием местного населения мерам мобилизации.

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В Приморском крае готовятся к протестам

Эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории края. Местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе.

В Приморском крае сейчас проверяют работоспособность систем видеонаблюдения учреждений и организаций, чтобы работники правоохранительных органов имели к ним доступ. Предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе.

В разведке также отмечают, что подавляющая часть местного населения не поддерживает вторжение России в Украину и мобилизационные меры на территории края. Причинами являются проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери страны-агрессора в ходе боевых действий.

"Частичная мобилизация" продолжается: россияне продолжают получать повестки

28 сентября министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". Он заверил его, что якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

Однако это не соответствует действительности, россияне продолжают получать повестки. Российским мужчинам уже начали приходить повестки с датами 2023 года.

В Чувашии местные даже вышли на протест против мобилизации. Только цель у них несколько другая, они выступали не против войны в Украине, а жаловались на малые выплаты. Вместо 300 тысяч "мобики" получили коврики, спальные мешки и резиновые сапоги. На этом протест окончился.

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