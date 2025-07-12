Ночью в Черновцах внезапно перестала дышать тяжелобольная Злата: ее реанимировали под обстрелами

В ночь на 12 июля Россия массированно атаковала Украину. В Черновцах прямо под обстрелами медики реанимировали ребенка, у которого остановилось дыхание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение основательницы хосписа для тяжелобольных детей "Дом Бабочек" Марты Левченко.

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Что известно о спасении Златы в Черновцах?

Ночью во время российской атаки на Черновцы внезапно перестала дышать тяжелобольная девочка Злата. Врачи прямо под обстрелом взялись ее реанимировать.

Злата перестала дышать именно во время прилетов, поэтому врачи ценой опасности для собственной жизни не могли быть в укрытии,

– сообщила основательница.

Во время обстрела Черновцов врачи спасали ребенка / фото Марты Левченко

Остальные же дети в это время находились в бомбоубежище, которое заблаговременно обустроили для ночлега.

Тяжелобольные дети ночевали в укрытии во время атаки России / фото Марты Левченко

Заметим, что сейчас Черновцы стали одним из эпицентров нынешней массированной атаки. В результате террора, к сожалению, погибли два человека: 43-летний работник Снятинского горсовета Святослав Лазаренко и 26-летняя заведующая аптеки Диана Кравченко.