Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис засновниці хоспісу для важкохворих дітей "Дім Метеликів" Марти Левченко.

Що відомо про порятунок Злати у Чернівцях

Вночі під час російської атаки на Чернівці раптово перестала дихати важкохвора дівчинка Злата. Лікарі прямо під обстрілом взялися її реанімовувати.

Злата перестала дихати саме під час прильотів, тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті,

– повідомила засновниця.

Під час обстрілу Чернівців лікарі рятували дитину / фото Марти Левченко

Решта ж дітей у цей час перебувала в бомбосховищі, яке завчасно облаштували для ночівлі.