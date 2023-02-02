Погиб в бою: на Закарпатье попрощались с журналистом Дмитрием Кудрявцевым

В четверг, 2 февраля, в Сваляве Закарпатской области попрощались с украинским журналистом Дмитрием Кудрявцевым. Он погиб в бою за независимость Украины.

Кудрявцев был редактором новостной ленты сайта "Факты ICTV". В феврале он покинул коллектив, а уже вскоре встал в ряды ВСУ.

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Что известно о Дмитрии Кудрявцеве

Журналисту было всего 30 лет. Жизнь Дмитрия оборвалась во время боевого столкновения 25 января.

Коллеги отмечают, что на фронте Дмитрий был стрелком-санитаром 18-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Журналистская карьера Дмитрия началась в 2015 году в издании Focus.ua. Впоследствии занимал должности редактора сайта Оbozrevatel и главного редактора сайта "Народная правда".

Также Кудрявцев писал статьи по ближневосточной тематике для израильских порталов Сursor Info и MIGnews.

У Дмитрия остались жена Мария и бабушка. Помочь семье погибшего героя можно, перечислив средства по реквизитам: 4149 6293 8494 1670

Получатель – Бирчин Дмитрий Миронович, который помогает жене с погребением.