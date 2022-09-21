Около 13:05 в ряде областей Украины раздались воздушные тревоги. Их слышали на Востоке, Севере и в Центре нашей страны Вскоре поступила информация о возможных взрывах, которые слышали местные жители.

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В каких областях воздушная тревога

Донецкая;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Сумская;

Полтавская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская.

Напомним, что в Луганской области воздушные тревоги объявили еще в начале апреля. С тех пор сирены не выключали, так как риск обстрелов со стороны врага сохранялся и сохраняется до сих пор.

Напоминаем, что риск ракетных ударов со стороны врага все еще очень высок. Так что ни в коем случае не следует игнорировать воздушные тревоги. Как только в вашем населенном пункте раздаются сирены – немедленно отправляйтесь в укрытие. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Во время тревоги раздались взрывы

Менее чем через полчаса начали поступать сведения о взрывах во время воздушной тревоги. Их слышали:

в 13:34 в Синельниково Днепропетровской области;

в 13:31 в Запорожье;

в 13:36 в Первомайске Днепропетровской области;

в 13:43 снова в Днепропетровской области, в Синельниковском районе.

В общей сложности жители Днепропетровщины услышали 3 – 4 взрыва в области. По предварительной информации, это могли быть звуки работы ПВО. А вот относительно Запорожья, там зафиксировали вражеские "прилеты".

В 13:53 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил попадание ракет по Запорожью. Он также отметил, что дополнительную информацию представители городских властей расскажут в ближайшее время.

Подробности о взрывах в Запорожье

Александр Старух – глава Запорожской ОВА – в 14:04 сообщил, что оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Запорожью. По предварительным данным, зафиксировали "прилеты" в объекты инфраструктуры.

Пока информацию еще уточняют. Старух призвал местных жителей соблюдать правила безопасности. Когда сообщают о воздушной тревоге, нужно немедленно следовать в укрытие гражданской защиты.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных ударов

В Генштабе ВСУ утром 21 сентября поделились информацией за минувшие сутки. В ведомстве зафиксировали 8 ракетных, а также 35 авиаударов по территории Украины. В основном враг атакует критическую инфраструктуру в последнее время.

В результате обстрелов, нанесенных российскими военными, повреждена инфраструктура 50 населенных пунктов. Вот перечень лишь некоторых из них: Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

Также известно о попытке нанести удар по Славянской ТЭС. Об этом свидетельствуют удары по Николаевке, отмечают в Генштабе.