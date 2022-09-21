Близько 13:05 в низці областей України пролунали повітряні тривоги. Їх чули на Сході, Півночі та в Центрі нашої держави. Невдовзі надійшла інформація про можливі вибухи, які чули місцеві мешканці.

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В яких областях повітряна тривога

Донецька;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Сумська;

Полтавська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська.

Нагадаємо, що на Луганщині повітряні тривоги оголосили ще на початку квітня. Відтоді сирени не вимикали, адже ризик обстрілів з боку ворога зберігався і зберігається досі.

Нагадуємо, що ризик ракетних ударів з боку ворога усе ще дуже високий. Тож ні в якому разі не варто ігнорувати повітряні тривоги. Щойно у вашому населеному пункті лунають сирени – негайно ж вирушайте до укриття. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій.

Під час тривоги пролунали вибухи

Менш як за пів години почали надходити відомості про вибухи під час повітряної тривоги. Їх чули:

об 13:34 у Синельниковому Дніпропетровської області;

об 13:31 на Запоріжжі;

об 13:36 у Першотравневську Дніпропетровської області;

об 13:43 знову у Дніпропетровській області, Синельниківському районі.

Загалом мешканці Дніпропетровщини почули 3 – 4 вибухи в області. За попередньою інформацією, це могли бути звуки роботи ППО. А от щодо Запоріжжя, то там зафіксували ворожі "прильоти".

Об 13:53 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив влучання ракет по Запоріжжю. Він також зауважив, що додаткову інформацію представники міської влади нададуть невдовзі.

Деталі про вибухи у Запоріжжі

Олександр Старух – голова Запорізької ОВА – о 14:04 повідомив, що окупанти завдали терористичний ракетний удар по Запоріжжю. За попередніми даними, зафіксували "прильоти" в об'єкти інфраструктури.

Наразі інформацію ще уточнюють. Старух закликав місцевих мешканців дотримуватися правил безпеки. Коли сповіщають про повітряну тривогу потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних ударів

У Генштабі ЗСУ зранку 21 вересня поділилися інформацією за минулу добу. У відомстві зафіксували 8 ракетних, а також 35 авіаударів по території України. Здебільшого ворог атакує критичну інфраструктуру останнім часом.

Внаслідок обстрілів, завданих російськими військовими, пошкоджень зазнала інфраструктура 50 населених пунктів. Ось перелік лише деяких з них: Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків.

Також відомо про намагання завдати удару по Слов'янській ТЕС. Про це свідчать удари по Миколаївці, наголошують у Генштабі.