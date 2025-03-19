19 марта, 16:20
Во время обмена пленными в Украину вернулись трое защитников из "Азова"
Основні тези
- Состоялся обмен пленными, в результате которого в Украину вернулись 175 защитников, включая трех бойцов "Азова".
- В общем, вернулись 11 бойцов системы МВД, 149 воинов ВСУ, 4 бойца ТрО, а также 22 тяжелораненых защитников вне обмена.
- Защитники потребуют длительного лечения и восстановления, и им предоставят всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В среду, 19 марта, состоялся анонсированный обмен пленными. Домой вернулось 175 защитников, среди которых трое бойцов "Азова".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.