Во время переговоров с США затронут и вопрос Черного моря, – СМИ

Украина и США вечером 23 марта начали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии. По данным источников Суспильного в Офисе Президента, речь пойдет и о Черном море.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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О чем будут говорить Украина и США 23 марта

Главными темами на переговорах в Эр-Рияде станут энергетика и инфраструктура. Но, возможно, успеют поговорить и о безопасности в Черном море.

В целом Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня. Сейчас важно, чтобы россияне перестали говорить "нет" и выдвигать никому не нужные условия. А это уже могут обеспечить американцы,

– объяснил источник Суспильного в ОП.

О том, что в Саудовской Аравии начался новый раунд мирных переговоров, сообщил Рустем Умеров. Он привел данные, что в составе украинской делегации присутствуют специалисты по энергетике, военные представители морской и воздушной компонент.

Собеседник Суспильного сообщил, что, кроме Умерова, в Эр-Рияд поехали заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса и другие дипломатические и военные представители.

Ранее говорилось о том, что эту встречу планируют как техническую, а не политическую.