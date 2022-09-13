На утро 13 сентября пожар в городе удалось ликвидировать. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, загорелось вторичное сырье.
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Масштабы пожара
Известно, что пожар вспыхнул на одном из предприятий Запорожья, перерабатывающего вторсырье. Пламя охватило территорию в 1000 квадратных метров .
По словам ГСЧС, очевидно, площадь распространения огня могла быть больше, но пожарным удалось вовремя локализовать пожар.
Тушение пламени
На место возгорания предприятия прибыло 55 пожарных с 13 пожарными машинами.
Фото наших спасателей / телеграмм-канал ГСЧС в Запорожской области
Пожарным было сложно укрощать пламя потому, что в районе отсутствуют источники воды. Подача воды производилась подвозом пожарными машинами автоцистерн.
Ликвидация пожара в Запорожье: смотрите видео с телеграммы ГСЧС
Реакция Запорожской ОВА
На своем телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил о начале следствия. По его словам, виновные за эту локальную экологическую катастрофу должны нести ответственность.
Горение вторсырья в течение столь длительного времени в густонаселенном городе может нести тяжелые последствия, это локальная экологическая катастрофа. Ждем от правоохранителей первых результатов следствия,
– констатировал Старух.
Глава ОВА также сказал, что следствие должно ответить на два вопроса:
- Кто и как утилизировал пластик на территории областного центра?
- Кто это разрешил и кто контролировал?
Пожары вызваны россиянами
Напоследок следует добавить, что часто причинами пожаров в Украине становятся обстрелы россиян. Вчера, 11 сентября, захватчики атаковали Харьковскую ТЭЦ. Известно об одном погибшем человеке.
Также оккупанты бьют по нефтебазам. К примеру, 6 сентября горело нефтехранилище в Кривом Роге. Пожарные ликвидировали пламя 16 часов.
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